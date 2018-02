Andrea Nahles: Von bodenständig bis staatstragend

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie kann das Gesundheitssystem gerechter werden?

WDR 5 Profit - aktuell | 12.02.2018 | Länge: 06:14 Min.

SPD und Union haben die zentrale Frage in der Gesundheitspolitik vertagt. Im Koalitionsvertrag steht, dass erstmal eine Expertengruppe über die Arzthonorare beraten und Vorschläge machen soll. Die SPD will die Honorare angleichen – Ärzte sollen ihrer Ansicht nach für einen Kassenpatienten ähnlich viel bekommen wie für einen Privatversicherten. Die Hoffnung dahinter: Den Anreiz nehmen, Privatpatienten zu bevorzugen. Aber würde das tatsächlich funktionieren? Würden ähnliche Honorare das Gesundheitssystem gerechter machen? Und müssten die Versicherten dann mit höheren Beiträgen rechnen? Oder wäre doch die Bürgerversicherung die gerechteste Lösung? Wir haben Prof. Wolfgang Greiner gefragt, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld. | audio