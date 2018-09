10 Jahre Finanzkrise: Too big to fail

Audio: Anstand der Aufständigen - Rap gegen Rechts

COSMO Machiavelli - Rap und Politik | 12.09.2018 | Länge: 54:15 Min.

Haltung und HipHop gehen Hand in Hand seit sich N.W.A die "Attitude" in den Namen geschrieben hat. "Du weißt höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt" - Vassili Golod und Jan Kawelke haben es nachgelesen und erklären es in Episode 3 von "Machiavelli: Anstand der Aufständigen - Rap gegen Rechts". Sie diskutieren die Ereignisse von Chemnitz, #wirsindmehr und K.I.Z. Mit: Casper und Marteria, Samuel Salzborn, Lars Klingbeil, Samy Deluxe und Ade Bantu. | audio