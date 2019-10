Syrien: "Feuerpause sollte man nicht überbewerten"

WDR 5 Mittagsecho . . 03:17 Min. . Verfügbar bis 17.10.2020. WDR 5.

Die Feuerpause in Nordsyrien sei ein Erfolg für Erdogan, die türkische Seite habe keinesfalls klein beigegeben, so Eckart Woertz vom GIGA-Institut für Nahost Studien in Hamburg. Putin könne sich in der Situation als Macher und Vermittler porträtieren.

