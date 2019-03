Audio: Der Preis ist heiß - Klima-Retten mit CO2-Bepreisung

WDR 5 Profit - aktuell | 15.03.2019 | Länge: 05:11 Min.

Fridays for Future – Schüler streiken in mehr als hundert Ländern für Klimaschutz. Am Vormittag haben ihnen auch Jugendliche in vielen Städten in NRWs gefolgt. Doch wie lässt das Klima retten? Viel diskutiert wird zurzeit das Instrument der CO2-Bepreisung. Es soll den Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid verteuern und so Wirtschaft und Verbraucher in Richtung klimafreundlicher Technologien lenken. | audio