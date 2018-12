Audio: reflect your future

WDR 3 Open Sounds | 29.12.2018 | Länge: 50:01 Min.

WDR 3 Open Sounds präsentiert Akustische Kunst zum Strukturwandel. Das Duo BLOORT (Karl Blomann und Richard Ortmann) setzt in "reflect your future" das Ende der Kohleförderung in Beziehung zum kulturellen Wandel von analoger zu digitaler Klangerzeugung. | audio