Audio: Schon die Kleinsten für Demokratie begeistern

WDR 5 Leonardo Top Themen | 12.01.2018 | Länge: 07:06 Min.

Kitas in Schleswig-Holstein wollen schon die Kleinsten für Demokratie begeistern. Die Kinder dürfen dort in vielen Fragen des Alltags mitentscheiden - ob das so einfach klappt? Ein projekt gegen Politikmüdigkeit. - AutorIn: Thomas Samboll | audio