Audio: Bitcoin - Steinzeiternährung - Multiresistente Keime - Vokabeln

WDR 5 Leonardo | 18.05.2018 | Länge: 01:16:42 Std.

Themen: Stromfresser Bitcoin; Kochen wie Wilma Feuerstein - Essen in der Steinzeit; Zuflucht Nationalpark: die letzten Gorillas Kameruns; Wissen im Gespräch: Schlaflose Gesellschaft; Multiresistente Keime in der Ruhr; Vokabeln lernen; 2 oder 1,5 Grad Erderwärmung: Artenvielfalt leidet doppelt so stark; Das Naturschutz-Drama von Oostvaardersplassen; Wieso vergeht die Zeit unterschiedlich schnell? - Moderation: Franz-Josef Hansel | audio