Wie umweltfreundlich sind Kreuzfahrtschiffe?

WDR 5 Leonardo Top Themen | 26.03.2018 | 06:37 Min.

Am Wochenende lief in Südfrankreich das Schiff "Symphony of the Seas" aus, ein riesiger Koloss auf dem knapp 9.000 Menschen Platz finden. Weltrekord, aber wie sieht es beim Thema Umweltfreundlichkeit aus? - AutorIn: Alexandra-Christina Rank

Audio Download .