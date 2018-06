Audio: Gefälschte Arzneien in Kamerun

WDR 5 Leonardo - Hintergrund | 20.06.2018 | Länge: 12:37 Min.

Die Gesundheitsversorgung in vielen Entwicklungsländern liegt im Argen. Auch weil so viele gefälschte und minderwertige Medikamente in Umlauf sind. Ein Projekt der Universität Tübingen erforscht die Märkte in Kamerun. - AutorIn: Dirk Gilson | audio