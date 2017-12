Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Rettung der Mumien

WDR 5 Leonardo - Hintergrund | 06.12.2017 | Länge: 10:50 Min.

Nirgendwo in Europa gibt es so viele Mumien wie in Sizilien. Tausende Mumien lagern heute in den vielen Krypten der Insel. Doch die Körper sind vom Verfall bedroht. Wissenschaftler wollen sie retten. - AutorIn: Michael Stang | audio