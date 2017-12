Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Warum schlachtet der WDR Gänse in der Innenstadt?

WDR 5 Leonardo Top Themen | 11.12.2017 | Länge: 05:19 Min.

Die WDR-Wissenschaftsredaktion hat am Wochenende ein radikales Sozialexperiment in der Kölner Innenstadt gemacht: An einem Marktstand bot ein Landwirt Gänse an und schlachtete sie vor Ort. - AutorIn: Jonathan Focke | audio