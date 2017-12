Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Alienkontakt - Lebensmittel - Zeitzonen - Zukunftsvision

WDR 5 Leonardo | 22.12.2017 | Länge: 01:16:16 Std.

Themen: Studie zu Sex an Weihnachten; Wie realistisch ist Funkkontakte mit Aliens?; App soll Lebensmittelverschwendung verhindern; Wissen im Gespräch: Nachhaltigkeit im Kleinen - was bringt`s?; Deutsches Institut für Normierung; Ameisenart verändert Weihnachtsinseln; Eine Zeitzone weltweit?; Was fiktive Romane über die Zukunft verraten; Richtig entspannen an Weihnachten - Moderation: Sebastian Sonntag | audio