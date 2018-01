Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hausbesuch beim Agrarwissenschaftler

WDR 5 Leonardo Top Themen | 30.01.2018 | Länge: 06:39 Min.

Es gibt tatsächlich nur eine Universität bei uns in NRW, an der Mann oder Frau Agrarwissenschaften studieren kann! Und zwar an der Uni in Bonn! Prof. Dr. Peter Stehle ist dort Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät. - AutorIn: Daniel Schlipf | audio