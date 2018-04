Audio: Klimawandel schwächt Golfstromsystem ab

WDR 5 Leonardo Top Themen | 12.04.2018 | Länge: 06:17 Min.

Weil es in der Arktis und Subarktis durch den Klimawandel viel mehr regnet und Meer- und Gletschereis zunehmend schmilzt, will der Golfstrom im Norden nicht mehr in die Tiefsee absinken. Der Golfstrommotor lahmt. - AutorIn: Detlef Reepen | audio