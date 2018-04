Audio: Kinder und Ausdauer - Impfwoche - Buntbarsche - Sentinel

WDR 5 Leonardo | 24.04.2018 | Länge: 01:22:39 Std.

Themen: Kinder sind so fit wie Ausdauersportler; Sentinel - Warum Satelliten zur Erde statt ins All blicken; Lieber geimpft als krank; Daniels Hausbesuch bei der Glücksforscherin; Viel Hype um Proteine; Kannibalistische Buntbarsch-Weibchen; Was die Sentinel-Satelliten in NRW leisten; Unwissenschaft und mehr: Kaputtes Wetter; Die Durchblicker : Mit selbstgemachter Musik weniger Schmerz empfinden; Wie Haftstrafen nützen oder schaden; Fluorid in der Zahnpasta - Moderation: Martin Winkelheide | audio