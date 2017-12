Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Bildungsgerechtigkeit - Winterschlaf - Umberfisch - Psychiatrie

WDR 5 Leonardo | 20.12.2017 | Länge: 01:17:13 Std.

Themen: Bildungsexperten fordern "Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit"; Ilex - Ökologie einer Weihnachtspflanze; Studie: Warum Winterschläfer nicht so schnell frieren; Paketzustellung der Zukunft; Umberfische sind lauter als ein Düsenjet; Neue Wege in der Psychiatrie; 3 Sonnen: Auch 4 Lichtjahre sind ein weiter Weg; Verbotene Worte - Wissenschaftlern in den USA wird der Mund verboten; Akustische Notenerkennung - Wenn Maschinen an ihr Limit stoßen - Moderation: Steffi Klaus | audio