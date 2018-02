Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Palmöl: Steckt in mehr Dingen als gedacht

WDR 5 Leonardo Top Themen | 19.02.2018 | Länge: 07:00 Min.

Orang-Utans auf Borneo sind dramatisch vom Aussterben bedroht, weil ihr Lebensraum immer kleiner wird. Das liegt auch an unserem großen Bedarf an Palmöl. Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun? - AutorIn: Alexandra Hostert | audio