Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Bolivien baut das dichteste Seilbahnnetz

WDR 5 Leonardo - Hintergrund | 14.12.2017 | Länge: 09:44 Min.

Die tägliche Strecke in einem Drittel der Zeit schaffen, die sie sonst mit dem Auto brauchen: Kein Problem mit einer Seilbahn, wie in in La Paz zum Beispiel, der Hauptstadt von Bolivien. - AutorIn: Katharina Nickoleit | audio