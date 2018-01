Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zugriff auf die Motorsteuerung

WDR 5 Leonardo Service Computer | 10.01.2018 | Länge: 05:15 Min.

Wer mit seinem Auto in Werkstatt fährt, ist oft schockiert, was für Fehler in der Autoelektronik aufgzeichnet wurden. Ein spezieller Stecker erlaubt nun auch dem Laien ins Innere der Motorsteuerung zu blicken. - AutorIn: Melih Serther | audio