Audio: Textverarbeitung und geistiges Eigentum

WDR 5 Leonardo Service Computer | 04.04.2018 | Länge: 07:22 Min.

In Email- und Textverarbeitungsprogrammen finden sich mitunter ungewöhnliche Formulierungen im Vertrag. Muss ich einer Text-Software in manchen Fällen ein Recht an meinem geistigen Eigentum einräumen und wenn ja, warum? - AutorIn: Michael Stein | audio