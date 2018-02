Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gesundheitszentren in Bolivien

WDR 5 Leonardo - Hintergrund | 09.02.2018 | Länge: 10:53 Min.

Es reicht nicht, Medikamente zu verteilen. Wer etwas für die Gesundheit in Entwicklungsländern tun will, muss für stabile Gesundheitssystheme sorgen. In Bolivien hat das Kolping-Hilfswerk Gesundheitszentren eingerichtet. - AutorIn: Katharina Nickoleit | audio