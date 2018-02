Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Klimaschutz - Tiermedizin - Plastikverzicht - Gefühlsroboter

WDR 5 Leonardo | 01.02.2018 | Länge: 01:19:59 Std.

Themen: Sitzen oder Stehen - was bringt`s?; WDR 5 Quiz-Master: Tiermedizin; Einsamkeit: Gut, dass wir drüber reden; Über die Bedeutung von Passwörtern; Vor 50 Jahren: "Das Wunder der Liebe"; Was bringt Geo-Engineering fürs Klima?; Lässt sich Diabetes Typ 1 verhindern?; Plastik und Nachhaltigkeit; Was ist das älteste Unternehmen in Deutschland?; Wenn der Computer Gefühle spürt - Moderation: Sebastian Sonntag | audio