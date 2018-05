Audio: Was sagen uns die NOx-Werte aus Düsseldorf?

WDR 5 Leonardo Top Themen | 02.05.2018 | Länge: 05:51 Min.

Wdr.de hat knapp 160 Messröhrchen in Düsseldorf aufgehängt, um die Stickstoffdioxid-Belastung in der Luft zu messen, als Ergänzung zu den Messungen des Landesumweltamtes. Was sind die Ergebnisse, und welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? - AutorIn: Annika Franck | audio