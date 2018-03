Audio: MSC Label - Fisch zu Ostern?

WDR 5 Leonardo Top Themen | 28.03.2018 | Länge: 07:33 Min.

Am Karfreitag, da gibt es traditionell Fisch. Und wer wissen will, wie nachhaltig die Tiere gefischt wurden, orientiert sich am MSC Siegel. Aber das hält nicht, was sich Verbraucher davon versprechen. - AutorIn: Katharina Adick | audio