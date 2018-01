Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vor 125 Jahren rollten die Treppen

WDR 5 Leonardo Top Themen | 16.01.2018 | Länge: 06:45 Min.

Heute vor 125 Jahren wurde in New York die erste Rolltreppe der Welt in Betrieb genommen. Inzwischen befördern Rolltreppen Hunderte Millionen Menschen jeden Tag – in U-Bahn-Stationen, Kaufhäusern oder Flughäfen. - AutorIn: Katharina Addick | audio