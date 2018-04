Audio: Sprechstunde für Statistik - Traue keiner Zahl

WDR 5 Leonardo Top Themen | 03.04.2018 | Länge: 03:23 Min.

Fernsehen verkürzt die Lebenserwartung um soundsoviel Minuten. Was ist dran an solchen Aussagen? Diese Frage beantworten wir in der ersten Folge unserer Serie "Sprechstunde für Statistik". - AutorIn: Aeneas Rooch | audio