Audio: Wenn Mensch und Wolf aufeinandertreffen

WDR 5 Leonardo Top Themen | 13.03.2018 | Länge: 07:26 Min.

Viermal ist in diesem Jahr schon ein Wolf in NRW gesichtet worden. Noch hat sich in NRW kein Wolf dauerhaft niedergelassen – aber das könnte sich schon bald ändern. Wir haben ein Experiment gewagt. - AutorIn: Silke Übelstädt | audio