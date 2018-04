Audio: Experten fordern aus für AKW-Tihange

WDR 5 Leonardo Top Themen | 16.04.2018 | Länge: 06:32 Min.

Der Atomreaktor im belgischen Tihange steht seit Jahren in der Kritik. Am Wochenende haben sich Atomexperten aus aller Welt in Aachen getroffen und ihre Einschätzungen zur Sicherheit des Kraftwerks abgegeben. - AutorIn: Silvia Andler | audio