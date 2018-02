Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: So kämpfen Städte gegen Ratten

WDR 5 Leonardo Top Themen | 22.02.2018 | Länge: 05:27 Min.

Dortmund will seine Ratten los werden. Denn genau wie in anderen Städten gibt es dort immer wieder Hotspots, an denen sich die grauen Nager stark vermehren. Doch Ratten zu bekämpfen ist ganz schön schwierig. - AutorIn: Anke Riedel | audio