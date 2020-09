All Cops are reformunfähig?

WDR 5 Funkhausgespräche. . 55:41 Min. . Verfügbar bis 17.09.2021. WDR 5.

In den letzten Wochen gab es immer wieder Skandale um unrechtmäßige Gewalt von Polizisten und Verrat von Dienstgeheimnissen. Was ist los in der deutschen Polizei? Darüber reden wir mit dem Berliner Beamten Oliver von Dobrowolski. Moderation Stephan Karkowsky

Audio Download .