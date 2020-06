Reisen in Europa und Corona-Krise: Chance für Frauen in der EU

WDR 5 Europamagazin. . 46:25 Min. . Verfügbar bis 13.06.2021. WDR 5.

Reisen in Europa: Das neue Normal in Österreich und Kroatien; Sommer, Sonne, Strand - Die Cote d'Azur hofft auf Urlauber; Amalfi-Küste, Neapel und Paestum: Trotz Corona wieder ein "Hotspot" für deutsche Reisende?; Lage des Tourismus in Spanien und Portugal; Urlaub im Norden nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen; Multikulti im Stresstest - das afrikanische Viertel von Paris; Denk' ich an Europa: Jagoda Marinic; Moderation: Michael Brocker.

