„Black Lives Matter“ in Europa und Kampf gegen den Klimawandel

WDR 5 Europamagazin. . 45:37 Min. . Verfügbar bis 01.08.2021. WDR 5.

Corona in Belgien; Lange Schatten - Rassismus- und Kolonialismusdebatte in Europa; 60 Jahre Kongo - Wie Belgien mit der Kolonialzeit hadert; Britische Parlamentarierinnen im Visier von Rassisten; Alltäglicher Rassismus in Frankreich - Was tut die Macron-Regierung dagegen?; Die Neue Brücke in Genua - Zwischen Trauma und Signal des Aufbruchs; "Denk' ich an Europa": Luisa Neubauer zum Engagement gegen den Klimawandel in Europa; Moderation: Judith Schulte-Loh.

Audio Download .