Audio: Werner Muensterberger, Kunstsammler (Geburtstag 15.04.1913)

WDR ZeitZeichen | 15.04.2018 | Länge: 14:51 Min.

Sein Leben spiegelt ein Jahrhundert in allen Facetten: Werner Muensterberger, geboren 1913 in Dortmund-Hörde, studiert Ethnologie und Kunstgeschichte. Wegen seiner jüdischen Wurzeln lebt er jahrelang im Versteck in Amsterdam, entkommt der Gestapo und baut sich schließlich in New York eine neue Existenz auf: als Psychoanalytiker. Autorin: Hildegard Schulte | audio