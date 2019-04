Audio: Hannes Demming, Mitglied der Niederdeutschen Bühne

Der 82jährige ehemalige Lehrer Hannes Demming steht immer noch auf der Niederdeutschen Bühne in Münster. Auch übersetzte er Kleists "Der zerbroche Krug" und den "Urfaust" ins Plattdeutsche. Die Niederdeutsche Bühne, die der Schauspieler lange Jahre leitete, feiert in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen. Von 1961 bis heute wirkte Hannes Demming in knapp sechzig Bühnenrollen mit. Autorin: Andrea Lieblang | audio