Audio: Ruud van Laar, Discjockey

WDR 5 Erlebte Geschichten | 01.01.2019 | Länge: 23:00 Min.

Es ist das Jahr 1970. Der aus Utrecht stammende Hilfsarbeiter Ruud van Laar möchte Jazz, Rock & Roll und Soul nach Dortmund bringen. Sein Projekt: ein Musikladen, genannt „Fantasio“. Der junge Ruud mietet ein altes Kino und verwandelt es in einen psychodelischen Laden. Samt, Stuck an der Decke, große Lichtanlage, Marihuana in der Luft und eine ausgezeichnete Musikanlage. Autor: Juan Yanez-Mejias | audio