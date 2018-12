Audio: das ARD radiofeature: Cottbus

Dok 5 - Das Feature | 25.11.2018 | Länge: 52:51 Min.

Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs gilt als Hochburg der rechtsradikalen Szene. Diese versuche gar, das öffentliche Leben zu dominieren, warnt eine Bürgerinitiative. Was heißt das für die Mehrheit der Bürger? Wie leben Geflüchtete, Linke, Punks und liberale Fußballfans in der Stadt an der Spree? // Von Dieter Bauer / Redaktion: Thomas Nachtigall / NDR 2018 / www.radiofeature.wdr.de | audio