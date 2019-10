Weinen hilft dir jetzt auch nicht – Gewalt in der Geburtshilfe

Dok 5 - Das Feature. . 52:50 Min. . Verfügbar bis 20.10.2020. WDR 5. Von Marie von Kuck.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von gravierenden Verletzungen der Menschenrechte in geburtshilflichen Einrichtungen. Schätzungsweise sind in Deutschland 40 bis 50 Prozent der Mütter betroffen. Hebammen und ärztliche Geburtshelfer als Gewalttäter, kann das sein? // Von Marie von Kuck / DLF/WDR 2017 / www.wdr5.de

