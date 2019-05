Audio: Tamtam unserer Wünsche

WDR 3 Kulturfeature. . 52:26 Min. . WDR 3. Von Ludwig Harig.

Mit großem Tamtam wurde am 23. Mai 1949 das Grundgesetz verkündet und tags darauf in Kraft gesetzt. Die Bundesrepublik Deutschland war gegründet. Für den Saarländer und Lyriker Ludwig Harig eine zwiespältige Zeit, die sich auch in den Gedichten jener Tage widerspiegelt. // Von Ludwig Harig / Produktion: WDR 2009 / www.radiofeature.wdr.de | audio