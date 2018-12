Audio: Starker Mann der Saudis: Was will Kronprinz Mohammed bin Salman?

Dok 5 - Das Feature | 16.12.2018 | Länge: 53:02 Min.

In Rekordzeit hat Saudi-Arabiens einflussreicher Königssohn das Land liberalisiert. Gleichzeitig werden Regimegegner so hart verfolgt wie nie zuvor und dschihadistische Gruppen weiterhin im Nahen Osten unterstützt. Was will der Kronprinz wirklich? // Von Marc Thörner / Redaktion: Dorothea Runge / WDR/BR/DLF 2018 / www.radiofeature.wdr.de | audio