Audio: Jenseits der Kastanien

WDR 3 Kulturfeature | 06.01.2018 | Länge: 54:00 Min.

WDR 3 Kulturfeature: "Wissen Sie was ein DDON ist? Ein DDON ist ein Definitiver Depp Ohne Nationalität. Ich bin einer.", sagt Marina Frenk, die 1993 aus Moldawien mit ihren Eltern in die Dortmunder Nordstadt zog. Mitten in den "Migrantendschungel des Ruhrgebiets". Von: Marina Frenk; Redaktion: Leslie Rosin; Produktion: MDR 2017 | audio