"Rechts" und "Links" gemeinsam - Erkundungen an der Querfront

Dok 5 - Das Feature | 24.03.2019 | 51:35 Min. | Von Holland-Letz, Matthias

AfD-Anhänger bei Demonstrationen gegen eine US-Basis in der Pfalz. Linke, die Migranten für eine Bedrohung des Sozialstaates halten. Beifall von beiden Seiten, wenn die Kabarettistin Lisa Fitz von "Schattenstaat", "Schurkenbank" und "Gierkonzern" singt und die Sünden der "Rothschilds, Rockefeller, Soros und Konsorten" anprangert. Auch in Deutschland geraten traditionelle politische Lager und Überzeugungen in Bewegung. // Von Matthias Holland-Letz / Produktion: WDR 2019 / www.radiofeature.wdr.de