Audio: Der Zusammenstoß: Requiem für John Braasch

Dok 5 - Das Feature. . 53:00 Min. . WDR 5. Von Egon Koch.

In den Morgenstunden des 4. Mai 2017 rast in der Hamburger City ein Taxi mit 145 km/h frontal in ein anderes hinein. Ein Mensch stirbt, drei weitere werden schwer verletzt. Das Gericht urteilt: Es war Mord. // Von Egon Koch / SWR 2019 | audio