Audio: Ende des Regenbogens? Südafrika am Scheideweg

Dok 5 - Das Feature. . 50:54 Min. . WDR 5. Von Birgit Morgenrath.

Das Land am Kap, zweitgrößte Wirtschaftsmacht auf dem Kontinent – befindet sich in der schwersten Krise seit dem Ende der Apartheid vor rund 25 Jahren. Damals war der "African National Congress", ANC, mit dem Slogan "a better life for all" bei den ersten demokratischen Wahlen angetreten. Heute scheint Mandelas Traum einer Regenbogengesellschaft ausgeträumt. // Von Birgit Morgenrath / WDR/DLF 2019 / www.radiofeature.wdr.de | audio