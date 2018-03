Audio: Lost in Praha

WDR 3 Hörspiel | 11.03.2018 | Länge: 53:02 Min.

WDR 3 Hörspiel: In Prag soll alles besser werden. Tomas, Mitte 30, ist deprimiert. Er hat genug von seinem frustrierenden Leben als Lehrer in Berlin. Kurzerhand bricht er alle Brücken ab, um in der "Goldenen Stadt" neu anzufangen. // Von Martin Becker und Jaroslav Rudis / Musik: KAFKA / Technische Realisation: Benno Müller-vom Hofe / Regie: Thomas Wolfertz / Redaktion: Natalie Szallies / Produktion: WDR 2008 / www.hoerspiel.wdr.de | audio