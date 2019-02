Audio: Was bleibet, stiften die Dichter - Else Lasker-Schüler im Exil

WDR 3 Kulturfeature | 09.02.2019 | Länge: 53:19 Min.

Else Lasker-Schüler, die große Dichterin des Expressionismus, lebte schon lange in prekären Verhältnissen, als sie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen muss. In Zürich bekommt sie es mit einem neuen Gegner zu tun: der eidgenössischen Fremdenpolizei. Von: Stephen Tree // Redaktion: Adrian Winkler // Produktion: SFB-ORB/DRS/BR 1999 - www.radiofeature.de | audio