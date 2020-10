Halle, 9. Oktober - ein Jahr danach

Dok 5 - Das Feature. . 53:32 Min. . Verfügbar bis 08.10.2021. WDR 5.

Zwölf Monate sind vergangen seit dem Attentat auf die Synagoge in Halle. Was ist in diesem Jahr geschehen? Wie gehen Behörden, Parteien und Zivilgesellschaft mit der rassistischen Gewalttat um? Welche Konsequenzen gab es? Eine Spurensuche. // Ein Feature von Duŝka Roth / MDR 2020 / www.wdr5.de

