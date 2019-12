Fake Family - Leihfamilie in Japan

Dok 5 - Das Feature. . 51:47 Min. . Verfügbar bis 24.12.2020. WDR 5. Von Jean Claude Kuner.

In Japan bieten Agenturen Familienmitglieder zum Verleih an. Einsamkeit und der gesellschaftliche Druck beleben das Geschäft. Doch wie sieht eine intakte Familie aus, die stundenweise buchbar ist? Und was erzählt das über unsere "echten" Beziehungen? // Von Jean Claude Kuner / DLF Kultur/WDR 2019 / www.wdr5.de

