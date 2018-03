Audio: Professor Kiesel. In Stahlgewittern

WDR 3 Hörspiel: Ist es böse und demagogisch? Eine Verherrlichung des Krieges? Oder am Ende in seiner Wirkung ein Antikriegsbuch? Ernst Jüngers "In Stahlgewittern" ist inzwischen vor allem eines: ein Mythos. // Von Thomas Böhm / Regie: Gerrit Booms / Redaktion: Isabel Platthaus / WDR 2014 / www.hoerspiel.wdr.de | audio