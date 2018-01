Die DNA Revolution - Schöpfung mit der Genschere

Dok 5 - Das Feature | 14.01.2018 | 50:33 Min.

WDR 5 Dok 5 - Das Feature: Kaum eine biologische Entdeckung hat in diesem Jahrzehnt mehr Furore gemacht: "CRISPR-Cas9" lautet der Name der "Genschere", mit der sich das Erbgut jeder Zelle gezielt verändern lässt: Ertragreichere Nutzpflanzen und Heilung von Erbkrankheiten scheinen möglich; aber auch die Züchtung menschlicher Ersatzorgane in Tieren und Designerbabys. // Von: Peter Kreysler / Redaktion: Thomas Nachtigall / Produktion: WDR/Deutschlandfunk 2017 / www.wdr5.de

