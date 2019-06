Audio: "Genie der Heiterkeit "- Jacques Offenbach zum 200. Geburtstag

WDR 3 Kulturfeature. . 53:33 Min. . WDR 3. Von Peter Hawig.

Vor 200 Jahren wurde Jacob Offenbach am Großen Griechenmarkt No. 1 in Köln geboren, um die Welt mit Musik zu erfüllen, die überreich aus ihm heraussprudelte. Vor allem der Cancan aus Orpheus in der Unterwelt und die Barcarole erlangten Unsterblichkeit. // Feature von Peter Hawig / Produktion: WDR 2019 / www.ww.radiofeature.wdr.de | audio